Nvidia envisage d'augmenter sa production de puces H200 en raison de la forte demande chinoise, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nvidia envisage d'augmenter sa capacité de production de H200 pour répondre à la demande chinoise, selon certaines sources

Les entreprises technologiques chinoises cherchent à obtenir des commandes importantes de puces H200 auprès de Nvidia

Le gouvernement chinois doit encore approuver les achats de puces H200

Selon certaines sources, les autorités chinoises proposent de regrouper les achats de puces H200 avec les besoins nationaux en puces

(Ajout de la réponse de TSMC au paragraphe 11)

Nvidia NVDA.O a indiqué à ses clients chinois qu'elle envisageait d'augmenter la capacité de production de ses puissantes puces d'intelligence artificielle H200 après que les commandes ont dépassé son niveau de production actuel, selon deux sources informées de l'affaire.

Cette décision intervient après que le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le gouvernement américain autoriserait Nvidia à exporter des processeurs H200, ses deuxièmes puces d'IA les plus rapides, vers la Chine et à percevoir une redevance de 25 % sur ces ventes.

La demande des entreprises chinoises pour cette puce est si forte que Nvidia envisage d'ajouter de nouvelles capacités, a déclaré l'une des sources. Cette source a refusé d'être nommée car les discussions sont privées.

"Nous gérons notre chaîne d'approvisionnement pour nous assurer que les ventes sous licence du H200 à des clients autorisés en Chine n'auront pas d'impact sur notre capacité à fournir des clients aux États-Unis", a déclaré un porte-parole de Nvidia dans une déclaration à Reuters après la publication de l'article.

De grandes entreprises chinoises, dont Alibaba 9988.HK et ByteDance, ont déjà contacté Nvidia cette semaine au sujet de l'achat du H200 et sont désireuses de passer de grosses commandes, a rapporté Reuters mercredi .

Toutefois, des incertitudes subsistent, car le gouvernement chinois n'a pas encore donné son feu vert à l'achat du H200. Les autorités chinoises ont convoqué des réunions d'urgence mercredi pour discuter de la question et décideront d'autoriser ou non l'expédition du H200 en Chine, ont déclaré l'une des deux sources et une troisième source.

Des quantités très limitées de puces H200 sont actuellement en production, a rapporté Reuters mercredi, car le leader américain des puces d'IA se concentre sur la production de ses gammes Blackwell les plus avancées et Rubin à venir.

LA CHINE PROMEUT SA PROPRE INDUSTRIE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'approvisionnement en puces H200 est une préoccupation majeure pour les clients chinois, qui ont contacté Nvidia pour obtenir des éclaircissements à ce sujet, ont déclaré des sources.

Dans le cadre du briefing fourni par Nvidia, l'entreprise leur a également donné des indications sur les niveaux d'approvisionnement actuels, a déclaré l'une des deux premières personnes, sans fournir de chiffre précis.

Le H200 a été déployé en masse l'année dernière et est la puce d'IA la plus rapide de la génération Hopper précédente de Nvidia. La puce est fabriquée par TSMC 2330.TW en utilisant la technologie de fabrication 4nm de l'entreprise taïwanaise.

TSMC a refusé de commenter les allocations de capacité pour des clients spécifiques, se référant plutôt aux remarques récentes du président-directeur général C.C. Wei sur l'approche de planification de la capacité de l'entreprise face à l'augmentation de la demande en matière d'IA.

Le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La forte demande des entreprises chinoises pour le H200 s'explique par le fait qu'il s'agit de la puce la plus puissante à laquelle elles ont actuellement accès.

Elle est environ six fois plus puissante que la H20, une puce déclassée de Nvidia conçue pour le marché chinois et sortie fin 2023.

La décision de Donald Trump concernant la puce H200 intervient à un moment où la Chine s'efforce de promouvoir sa propre industrie nationale des puces d'IA. Comme les fabricants de puces nationaux n'ont pas encore fabriqué de produits équivalents au H200, certains craignent qu'en autorisant l'entrée du H200 en Chine, on ne paralyse l'industrie.

"Les performances de calcul du H200 sont environ 2 à 3 fois supérieures à celles des accélérateurs nationaux les plus avancés", a déclaré Nori Chiou, directeur des investissements chez White Oak Capital Partners.

"J'observe déjà que de nombreux CSP (Cloud Service Providers) et entreprises clientes passent agressivement de grosses commandes et font pression sur le gouvernement pour qu'il assouplisse les restrictions sous conditions", a-t-il déclaré, ajoutant que la demande chinoise en matière d'IA dépasse la capacité de la production locale.

Lors des réunions d'urgence, il a été proposé d'exiger que chaque achat de H200 soit accompagné d'un certain ratio de puces nationales, ont déclaré l'une des deux premières sources et une troisième source.

Pour Nvidia, l'ajout de nouvelles capacités est également un défi à un moment où elle ne fait pas seulement la transition vers Rubin, mais où elle est également en concurrence avec des sociétés telles que Alphabet's GOOGL.O Google pour une capacité limitée de fabrication de puces avancées de TSMC.