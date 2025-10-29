Nvidia en passe d'atteindre une valorisation boursière record de 5.000 milliards de dollars

Une puce Nvidia (crédit photo : Adobe Stock / )

Nvidia NVDA.O était mercredi à deux doigts de devenir la première entreprise à franchir la barre des 5.000 milliards de dollars de valeur boursière, après un rallye stupéfiant qui a fait du concepteur de puces le joyau de la couronne de l'essor de l'intelligence artificielle.

Les actions de la société basée à Santa Clara, en Californie, ont bondi de 2,8 % dans les échanges avant bourse après que le directeur général Jensen Huang a dévoilé des réservations de 500 milliards de dollars pour des puces d'intelligence artificielle et révélé des projets de construction de sept superordinateurs pour le gouvernement américain.

Les annonces de Jensen Huang, faites lors de la conférence des développeurs de Nvidia à Washington, ont renforcé la confiance des investisseurs dans le rôle de l'entreprise au centre du boom mondial de l'IA. L'un des superordinateurs, construit avec Oracle ORCL.N , abritera 100.000 puces Blackwell de Nvidia.

L'ascension de Nvidia vers une valorisation de 5.000 milliards de dollars intervient alors qu'Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O ont chacun franchi la barre des 4.000 milliards de dollars, rejoignant ainsi les rangs des géants de la technologie qui remodèlent les marchés mondiaux.

Apple a atteint ce seuil mardi grâce aux fortes ventes de l'iPhone 17, tandis que Microsoft l'a regagné après avoir valorisé sa participation dans OpenAI à 135 milliards de dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))