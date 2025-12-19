 Aller au contenu principal
Nvidia en hausse ; les États-Unis examinent les ventes de puces à la Chine, selon certaines sources
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Nvidia

NVDA.O ont augmenté de 1,5 % à 176,72 $ avant le marché ** Les États-Unis lancent un examen qui pourrait déboucher sur les premières livraisons à la Chine des puces les deuxièmes plus puissantes de NVDA, rapporte Reuters, citant des sources

** Selon le rapport, Trump a déclaré au début du mois qu'il autoriserait les ventes de puces H200 de Co à la Chine, le gouvernement américain percevant une redevance de 25 %

** Le rapport indique qu'une des sources a souligné que l'examen serait approfondi et qu'il ne s'agirait pas d'un contrôle superficiel

** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA avait gagné ~30% depuis le début de l'année

