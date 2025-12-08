 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 581,94
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nvidia en hausse après que Trump a déclaré qu'il autoriserait la vente de puces H200 à la Chine
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 23:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O augmentent de 2 % à 189,18 $ après la fermeture des marchés

** Le président américain Donald Trump déclare qu'il autorisera la vente des puces H200 de NVDA à des clients approuvés en Chine et dans d'autres pays, dans des conditions qui permettent de maintenir une sécurité nationale forte

** Le ministère américain du Commerce finalise les détails, et la même approche s'appliquera à AMD AMD.O , Intel INTC.O et à d'autres sociétés américaines, a déclaré M. Trump dans un message sur X

** NVDA a augmenté de plus de 35 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
221,1500 USD NASDAQ +1,46%
INTEL
40,3000 USD NASDAQ -2,68%
NVIDIA
185,5500 USD NASDAQ +1,72%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank