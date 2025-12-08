Nvidia en hausse après que Trump a déclaré qu'il autoriserait la vente de puces H200 à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O augmentent de 2 % à 189,18 $ après la fermeture des marchés

** Le président américain Donald Trump déclare qu'il autorisera la vente des puces H200 de NVDA à des clients approuvés en Chine et dans d'autres pays, dans des conditions qui permettent de maintenir une sécurité nationale forte

** Le ministère américain du Commerce finalise les détails, et la même approche s'appliquera à AMD AMD.O , Intel INTC.O et à d'autres sociétés américaines, a déclaré M. Trump dans un message sur X

** NVDA a augmenté de plus de 35 % depuis le début de l'année