Nvidia en hausse après que Trump a déclaré qu'il autoriserait la vente de puces H200 à la Chine

8 décembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O augmentent de 2 % à 189,18 $ après la fermeture des marchés
** Le président américain Donald Trump déclare qu'il autorisera la vente des puces H200 de NVDA à des clients approuvés en Chine et dans d'autres pays, dans des conditions qui permettent de maintenir une sécurité nationale forte
** Le ministère américain du Commerce finalise les détails, et la même approche s'appliquera à AMD AMD.O , Intel INTC.O et à d'autres sociétés américaines, a déclaré M. Trump dans un message sur X
** NVDA a augmenté de plus de 35 % depuis le début de l'année
