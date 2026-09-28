Nvidia en hausse après avoir augmenté son programme de rachat d'actions de 150 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 septembre - ** L'action du géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O progresse de 1,2% à 227,66 dollars avant l'ouverture du marché
** La société va racheter des actions supplémentaires pour un montant de 150 milliards de dollars dans le cadre de son programme de rachat existant,
** Elle précise qu’il s’agit de la plus forte augmentation jamais enregistrée de l’autorisation de rachat d’actions
** Cette mesure porte le montant total restant de l'autorisation de rachat d'actions à 235 milliards de dollars
** “La croissance de Nvidia est portée par une transition technologique unique en son genre vers l’IA et le calcul accéléré”, déclare le directeur général Jensen Huang
** La société prévoit de mener à bien ce programme de rachat jusqu’à l’exercice 2028
** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 20,7% depuis le début de l’année, contre un gain de 16,5% pour l’indice Nasdaq Composite .IXIC
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