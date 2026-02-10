Nvidia doit s'accommoder des garde-fous entourant ses ventes de puces d'IA à la Chine, selon M. Lutnick

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur la règle, le contexte, le paragraphe 3 à la fin) par David Lawder et Alexandra Alper

La société de puces d'IA Nvidia "doit vivre avec" les conditions de licence sur les ventes de sa deuxième puce d'IA la plus avancée à la Chine, a déclaré le secrétaire du département du commerce Howard Lutnick lors d'une audition mardi.

"Les conditions de licence sont très détaillées. Elles ont été élaborées en collaboration avec le département d'État, et Nvidia doit s'y conformer", a-t-il déclaré. Lorsqu'on lui a demandé s'il faisait confiance aux Chinois pour respecter les restrictions sur l'utilisation des puces, connues sous le nom de H200, M. Lutnick s'en est remis au président Donald Trump.

Reuters a rapporté la semaine dernière que Nvidia n'avait pas accepté les conditions proposées pour l'utilisation de ses puces en Chine, y compris l'exigence "Know-Your-Customer", qui garantit que l'armée chinoise n'a pas accès aux puces.

L'autorisation pour Nvidia de vendre ses précieuses puces d'intelligence artificielle à la Chine a été accordée après que les présidents américain et chinois Trump et Xi Jinping ont négocié une trêve commerciale en Corée du Sud en octobre. Cette trêve comprenait un engagement des États-Unis à reporter d'un an une règle interdisant les livraisons de technologies américaines à des milliers d'entreprises chinoises.

Interrogé sur cette décision mardi, M. Lutnick s'en est de nouveau remis à M. Trump, soulignant que la "relation complexe" entre les États-Unis et la Chine était entre les mains de M. Trump et **du** secrétaire d'État. "Ils nous aident et nous donnent des instructions, et nous suivons leur exemple**."**

"Nous connaissons tous la militarisation des minéraux critiques, des terres rares et des aimants, et la résolution de ces sujets relève donc vraiment du président", a-t-il ajouté.