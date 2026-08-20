Nvidia devrait commercialiser une puce d'IA destinée au marché chinois d'ici la fin de l'année, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Nvidia NVDA.O prévoit de commencer à livrer de petits volumes d'une puce d'IA conçue pour des clients chinois d'ici la fin de l'année, a rapporté jeudi The Information, citant deux employés.
Le géant des puces électroniques n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.
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