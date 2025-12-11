Nvidia développe une technologie de vérification de la localisation qui pourrait aider à lutter contre la contrebande de puces électroniques

La technologie pourrait contribuer à empêcher la contrebande de puces d'IA vers des pays soumis à des restrictions

La fonctionnalité utilise la télémétrie du GPU pour vérifier la localisation et surveiller la flotte

Les législateurs américains et la Maison Blanche ont appelé à la vérification de la localisation des puces d'IA

Nvidia NVDA.O a mis au point une technologie de vérification de la localisation qui pourrait indiquer dans quel pays ses puces fonctionnent, a confirmé l'entreprise mercredi, ce qui pourrait contribuer à empêcher que ses puces d'intelligence artificielle soient introduites en contrebande dans des pays où leur exportation est interdite.

Cette fonctionnalité, dont Nvidia a fait la démonstration en privé ces derniers mois mais qui n'a pas encore été publiée, serait une option logicielle que les clients pourraient installer. Elle exploiterait ce que l'on appelle les capacités de calcul confidentielles de ses unités de traitement graphique (GPU).

Le logiciel a été conçu pour permettre aux clients de suivre les performances de calcul globales d'une puce - une pratique courante parmi les entreprises qui achètent des flottes de processeurs pour les grands centres de données - et utiliserait le délai de communication avec les serveurs gérés par Nvidia pour donner une idée de l'emplacement de la puce, à l'instar de ce que d'autres services basés sur l'internet peuvent fournir, selon un responsable de Nvidia.

Dans un billet de blog ( ) publié le lendemain de l'annonce EXCLUSIVE de l'existence du logiciel par Reuters, Nvidia a fourni plus de détails sur son fonctionnement, notamment sur son intention de le rendre open-source, ce qui permettrait à des chercheurs en sécurité extérieurs de l'examiner.

"Nous sommes en train de mettre en œuvre un nouveau service logiciel qui permet aux opérateurs de centres de données de surveiller la santé et l'inventaire de l'ensemble de leur parc de GPU IA", a déclaré Nvidia dans un communiqué. "Cet agent logiciel installé par le client exploite la télémétrie des GPU pour surveiller la santé, l'intégrité et l'inventaire de la flotte."

Mercredi, Nvidia a également déclaré qu'il n'y avait "aucune fonctionnalité permettant à Nvidia de contrôler à distance ou d'agir sur les systèmes enregistrés" et que les données télémétriques envoyées aux serveurs de Nvidia sont "en lecture seule", ce qui signifie que les serveurs de l'entreprise ne peuvent pas réécrire les données sur la puce.

"Il n'existe aucune fonction dans les GPU Nvidia qui permette à Nvidia ou à un acteur distant de désactiver le GPU Nvidia", a déclaré Nvidia. "Il n'y a pas de bouton d'arrêt."

La fonction sera d'abord disponible sur les dernières puces "Blackwell" de Nvidia, qui disposent de plus de fonctions de sécurité pour un processus appelé "attestation" que les générations précédentes de semi-conducteurs Hopper et Ampere de Nvidia, mais Nvidia examine des options pour ces générations antérieures, selon le responsable de Nvidia. Si elle est publiée, la mise à jour de la localisation de Nvidia pourrait répondre aux appels de la Maison Blanche et des législateurs des deux principaux partis politiques au Congrès américain pour des mesures visant à empêcher la contrebande de puces d'IA vers la Chine et d'autres pays où leur vente est restreinte. Ces appels se sont intensifiés depuis que le ministère de la justice a engagé des poursuites pénales contre des réseaux de contrebande liés à la Chine qui auraient tenté d'introduire en Chine des puces Nvidia d'une valeur de plus de 160 millions de dollars.

Mais les appels à la vérification de la localisation aux États-Unis ont également conduit le principal régulateur chinois en matière de cybersécurité à interroger Nvidia pour savoir si ses produits contiennent des portes dérobées qui permettraient aux États-Unis de contourner les dispositifs de sécurité de ses puces. Ce nuage réglementaire est revenu sur le devant de la scène cette semaine, après que le président américain Donald Trump a déclaré qu'il autoriserait les exportations vers la Chine des puces Nvidia H200 , le prédécesseur le plus immédiat de ses puces phares actuelles Blackwell. Les experts en politique étrangère ont exprimé leur scepticisme quant à la possibilité pour la Chine d'autoriser les entreprises du pays à acheter ces puces. Nvidia a fermement nié que ses puces aient des portes dérobées . Des experts en logiciels ont déclaré qu'il serait possible pour Nvidia de construire un système de vérification de l'emplacement des puces sans compromettre la sécurité de ses produits.