Nvidia dépasse les attentes au deuxième trimestre, assure que la demande accélère encore

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant américain des puces informatiques Nvidia a, une nouvelle fois, largement dépassé les attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, son patron Jensen Huang assurant que la demande, tirée par l'intelligence artificielle (IA) accélère encore.

Le bénéfice net se situe à 59,7 milliards de dollars, plus que doublé sur un an (+126%), selon un communiqué publié mercredi.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les investisseurs, il est de 2,22 dollars, soit sensiblement mieux que les 2,09 dollars projetés par les analystes selon un consensus établi par FactSet.

"L'IA a franchi un cap", a commenté Jensen Huang, cité dans le communiqué, car "elle réalise des tâches utiles" et son utilisation génère des revenus.

Il cherche là à écarter certaines réserves, des entreprises notamment, quant à l'intérêt économique de l'IA.

"La demande accélère", certifie le patron du groupe de Santa Clara (Californie). "Le déploiement des infrastructures IA se fait à pleine vitesse."

Le chiffre d'affaires s'est hissé à 96,2 milliards de dollars, lui aussi plus que doublé en un an (+106%).

La publication de ces résultats n'a pas impressionné le marché, malgré des chiffres très supérieurs aux anticipations. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre perdait 0,27%.

"Cela montre à quel point la barre est désormais élevée" pour Nvidia, a réagi Jacob Bourne, analyste du cabinet Emarketer.

Pour lui, le manque d'enthousiasme de Wall Street tient notamment aux interrogations quant à la capacité de l'entreprise à conserver ce rythme de croissance fulgurant.

Les investisseurs s'inquiètent aussi des sommes colossales que Nvidia engage dans des montages permettant à nombre de ses clients d'investir dans l'IA, certains y voyant un soutien artificiel de la demande.