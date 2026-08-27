 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nvidia dépasse les attentes au deuxième trimestre, assure que la demande accélère encore
information fournie par Boursorama avec AFP 27/08/2026 à 09:42
Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le géant américain des puces informatiques Nvidia a, une nouvelle fois, largement dépassé les attentes au deuxième trimestre de son exercice décalé, son patron Jensen Huang assurant que la demande, tirée par l'intelligence artificielle (IA) accélère encore.

Le bénéfice net se situe à 59,7 milliards de dollars, plus que doublé sur un an (+126%), selon un communiqué publié mercredi.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée de référence pour les investisseurs, il est de 2,22 dollars, soit sensiblement mieux que les 2,09 dollars projetés par les analystes selon un consensus établi par FactSet.

"L'IA a franchi un cap", a commenté Jensen Huang, cité dans le communiqué, car "elle réalise des tâches utiles" et son utilisation génère des revenus.

Il cherche là à écarter certaines réserves, des entreprises notamment, quant à l'intérêt économique de l'IA.

"La demande accélère", certifie le patron du groupe de Santa Clara (Californie). "Le déploiement des infrastructures IA se fait à pleine vitesse."

Le chiffre d'affaires s'est hissé à 96,2 milliards de dollars, lui aussi plus que doublé en un an (+106%).

La publication de ces résultats n'a pas impressionné le marché, malgré des chiffres très supérieurs aux anticipations. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York, le titre perdait 0,27%.

"Cela montre à quel point la barre est désormais élevée" pour Nvidia, a réagi Jacob Bourne, analyste du cabinet Emarketer.

Pour lui, le manque d'enthousiasme de Wall Street tient notamment aux interrogations quant à la capacité de l'entreprise à conserver ce rythme de croissance fulgurant.

Les investisseurs s'inquiètent aussi des sommes colossales que Nvidia engage dans des montages permettant à nombre de ses clients d'investir dans l'IA, certains y voyant un soutien artificiel de la demande.

IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

NVIDIA
209,6600 USD NASDAQ -1,59%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les secouristes évacuent une personne ayant survécu à la crue soudaine à Devghat, dans le district de Nuwakot au Népal, le 26 août 2026 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )
    Ce que l'on sait de la crue au Népal-Tibet
    information fournie par AFP 27.08.2026 10:20 

    Une crue spectaculaire et dévastatrice à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet survenue mercredi a fait au moins 180 morts et plus de 1.300 disparus, selon les autorités. Voici ce que l'on sait jeudi, au lendemain de la catastrophe himalayenne ... Lire la suite

  • Des bouteilles des marques de Pernod Ricard sont exposées dans un bar
    Pernod Ricard voit un CA stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les USA
    information fournie par Reuters 27.08.2026 09:44 

    Pernod Ricard a annoncé jeudi tabler sur un ‌chiffre d'affaires organique "globalement" stable sur un an en 2027, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et ​incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès le début de l'exercice. ... Lire la suite

  • Navires près du détroit d'Ormuz, vus depuis Musandam
    Légère hausse des navires passant par le détroit d'Ormuz mercredi - données
    information fournie par Reuters 27.08.2026 09:44 

    (Répétition pour rectifier une ‌coquille dans le titre) Le nombre ​de navires de transport ayant emprunté le détroit d'Ormuz a légèrement augmenté mercredi, tout en restant ​à un niveau très bas, dans un contexte de nouvelles ​négociations entre l'Iran et ⁠l'Oman ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre en ordre dispersé, attentisme au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 27.08.2026 09:44 

    Les principales Bourses européennes évoluent en ordre ‌dispersé en début de séance jeudi, les perspectives du géant des puces Nvidia stimulant le ​secteur technologique, tandis que les marchés restent attentistes au Moyen-Orient et aux données économiques. À Paris, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 416,58 -0,54%
Pétrole Brent
87,42 -0,05%
HAFFNER ENERGY
0,514 -2,10%
BIOPHYTIS
0,072 -3,49%
NANOBIOTIX
37,02 +6,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank