Nvidia dément les informations selon lesquelles elle s'apprêterait à lancer une puce d'IA en Chine d'ici la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de l'entreprise)

Nvidia NVDA.O a démenti jeudi un article publié par The Information selon lequel la société prévoit de commencer à commercialiser d’ici la fin de l’année une unité de traitement du langage (LPU) spécialement conçue pour les clients chinois, affirmant qu’aucune version spécifique à la Chine de ce produit ne figurait dans sa feuille de route.

“L’article publié par The Information concernant la LPU de Nvidia est inexact. Nous ne commercialisons actuellement aucune LPU sur le marché chinois, et notre feuille de route ne prévoit aucun produit LPU spécifique à la Chine”, a déclaré un porte-parole de Nvidia.

Reuters avait indiqué en mars que Nvidia préparait une version de ses puces d’IA compatible avec le marché chinois, dans le but de se positionner sur ce marché en forte croissance de l’inférence IA.

Plus tôt dans la journée de jeudi, The Information avait rapporté , en citant deux employés de Nvidia, que l’entreprise prévoyait de commencer d’ici la fin de l’année à livrer en petites séries une puce d’intelligence artificielle conçue pour des clients chinois , et que plusieurs clients avaient déjà passé commande.

Selon cet article, cette puce est une version de la LPU de Nvidia, un processeur développé à l’aide d’une technologie sous licence de la start-up Groq, qui fonctionne en tandem avec des processeurs graphiques (GPU) afin d’accélérer les réponses des chatbots basés sur l’IA.

La publication précise que la puce est conforme aux règles américaines de contrôle des exportations et que Nvidia a modifié son logiciel pour permettre à la LPU de fonctionner avec des processeurs disponibles en Chine, après que son système d’IA de nouvelle génération, Vera Rubin, a été retiré du marché en raison des restrictions américaines.

Les activités de Nvidia en Chine ont connu des bouleversements ces derniers mois. En mai, Washington a autorisé la vente des puces d’IA H200 de la société à un groupe restreint d’entreprises chinoises, notamment Alibaba 9988.HK , Tencent 0700.HK et ByteDance, bien que les livraisons n’aient commencé que récemment. Nvidia a également commercialisé son processeur Vera auprès de clients chinois.

Le directeur général Jensen Huang avait déclaré en mai que Nvidia avait “largement cédé ” le marché chinois des puces d’IA à Huawei Technologies, qui s’est imposé comme le principal concurrent national de la société.