Nvidia décroche la startup d'IA en pleine croissance Modal pour ses nouveaux processeurs centraux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Nvidia NVDA.O a remporté un contrat portant sur la fourniture de processeurs centraux auprès d’une autre start-up spécialisée dans l’IA en pleine croissance qui, jusqu’à présent, s’appuyait exclusivement sur les puces d’Intel et d’AMD. Il s’agit là d’un premier signe indiquant que son offensive sur un marché longtemps dominé par ces deux rivaux porte ses fruits.

Modal, une start-up spécialisée dans le cloud computing qui loue de la puissance de calcul aux développeurs d’IA, a annoncé son intention d’utiliser pour la première fois le nouveau processeur central Vera de Nvidia pour héberger des “agents”, ces systèmes d’IA capables d’exécuter des tâches de longue durée pour le compte d’utilisateurs humains. Jusqu’à présent, Modal n’utilisait que des puces Intel et AMD pour ce type de tâches.

La semaine dernière, Modal a levé 750 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Accel, avec une valorisation de 15,75 milliards de dollars, affirmant être en passe d’enregistrer un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars au cours de l’année à venir. Modal a indiqué que l’utilisation de ses services avait triplé et que son chiffre d’affaires avait été multiplié par plus de 15 d’une année sur l’autre.

Modal a déclaré lundi que les premiers tests avaient montré que la nouvelle puce Nvidia doublait la charge de travail que les agents d’IA peuvent accomplir, ce qui a incité l’entreprise à adopter pour la première fois la conception de puces de Nvidia, ce qui nécessitera des modifications logicielles en profondeur de la part de Modal.

Mais le directeur général, Erik Bernhardsson, a tenu à souligner que l’entreprise n’abandonnait pas ses fournisseurs actuels. Elle a précisé qu’elle exploiterait les puces Nvidia parallèlement à ses offres Intel et AMD actuelles au sein d’un parc mixte, en attribuant chaque tâche au matériel le plus adapté à son exécution.

M. Bernhardsson a précisé que les tests avaient été réalisés par rapport aux puces Intel et AMD déjà disponibles sur le marché. Ces deux concurrents de Nvidia développent actuellement de nouveaux modèles qui pourraient réduire l’écart avec Nvidia.

“Nous les testerons dès qu’ils seront disponibles”, a-t-il déclaré, ajoutant que le fait d’exploiter une configuration mixte permet à l’entreprise “de toujours déployer le matériel le plus performant”.

Nvidia a indiqué à ses investisseurs qu’elle prévoyait de générer au moins 20 milliards de dollars grâce aux ventes de puces Vera au cours de cet exercice fiscal, ce qui constitue sa première offre sur un marché qu’elle estime à environ 200 milliards de dollars. Nvidia avait précédemment déclaré qu’OpenAI, Anthropic et Oracle prévoyaient également d’utiliser ces puces, tout comme des start-ups spécialisées dans l’IA telles que Perplexity .