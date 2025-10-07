Nvidia continuera à sponsoriser les visas H-1B, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Le directeur général du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise continuera à parrainer les visas H-1B et à couvrir tous les coûts associés à la suite du décret du président américain Donald Trump le mois dernier, qui a imposé des frais de 100 000 dollars pour chaque nouvelle demande, a rapporté Business Insider mardi.

Le message de Huang, qui vise à rassurer les employés, intervient après que la panique et la confusion se sont installées parmi les travailleurs de la technologie titulaires de visas H-1B, dont une grande partie est originaire de l'Inde et de la Chine.

À l'instar de l'industrie des puces et de la technologie en général, Nvidia emploie un nombre important de personnes originaires de l'étranger. M. Huang a affirmé à plusieurs reprises qu'environ la moitié des chercheurs en intelligence artificielle dans le monde sont chinois.

"En tant que l'un des nombreux immigrés de Nvidia, je sais que les opportunités que nous avons trouvées en Amérique ont profondément façonné nos vies", a écrit M. Huang dans un message adressé au personnel, cité par Business Insider.

"Et le miracle de Nvidia - construit par vous tous et par de brillants collègues du monde entier - ne serait pas possible sans l'immigration", a ajouté M. Huang, selon le rapport.

Nvidia n'a pas souhaité faire de commentaire lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

Le décret de M. Trump interdit aux nouveaux bénéficiaires du programme H-1B d'entrer aux États-Unis à moins que l'employeur qui parraine leur visa n'ait effectué un paiement supplémentaire de 100 000 dollars. L'administration a déclaré que le décret ne s'appliquait pas aux personnes déjà titulaires d'un visa H-1B ou à celles qui avaient déposé une demande avant le 21 septembre.

Les visas H-1B permettent aux entreprises d'employer des travailleurs étrangers dans des professions spécialisées.

Fin septembre, les législateurs américains ont demandé aux grandes entreprises américaines d'expliquer pourquoi elles embauchaient des milliers de travailleurs étrangers titulaires de visas H-1B tout en supprimant d'autres emplois.

Selon le rapport, dans son message au personnel, M. Huang a déclaré que "l'immigration légale reste essentielle pour garantir que les États-Unis restent à la pointe de la technologie et des idées", et que les "récents changements de l'administration Trump le réaffirment."

La Californie, qui abrite la Silicon Valley et de multiples géants de la technologie, dont Nvidia, s'est toujours classée première du pays depuis 2018 pour le nombre de demandes de visa reçues chaque année, selon les données de l'USCIS.