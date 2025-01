Nvidia: collaboration avec Uber dans la mobilité autonome information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Uber Technologies et Nvidia annoncent collaborer sur de nouvelles solutions pour soutenir le développement d'une technologie de mobilité autonome alimentée par l'IA, un partenariat dont ils partageront des détails supplémentaires plus tard cette année.



Les millions de trajets quotidiens sur Uber représentent une vaste source de données qu'ils chercheront à associer à Nvidia Cosmos et DGX Cloud pour aider les partenaires de voitures autonomes à créer des modèles d'IA plus puissants encore plus efficacement.



'Uber est l'un des premiers leaders de la mobilité à adopter ces plateformes pour accélérer le développement et le déploiement de systèmes d'IA physiques tels que les véhicules autonomes', souligne Norm Marks, vice-président de l'automobile chez Nvidia.





