Nvidia chute après que la Chine a déclaré qu'elle avait violé la loi antimonopole

15 septembre - ** Les actions du concepteur de puces Nvidia NVDA.O chutent de 2,2 % à 173,84 $ avant le marché

** Le régulateur du marché chinois déclare qu'il poursuivra son enquête sur NVDA après que les résultats préliminaires aient montré que la société a violé les lois de concurrence du pays

** Le régulateur affirme que l'acquisition par NVDA du concepteur de puces israélien Mellanox Technologies a violé les termes de l'approbation conditionnelle de 2020 du régulateur du marché chinois pour cette transaction

** Séparément, la Chine a lancé des enquêtes de discrimination et de dumping sur les puces américaines samedi

** Les États-Unis et la Chine devraient poursuivre leurs discussions sur le commerce à Madrid pour la deuxième journée

** 60 des 66 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, cinq à "conserver" et un à "vendre"; le PT médian est de 210 $

** Jusqu'à la dernière clôture, NVDA a progressé de 32,4 % depuis le début de l'année, contre 20,5 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX .