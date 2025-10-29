 Aller au contenu principal
Nvidia atteint une valeur de marché de 5 000 milliards de dollars après avoir conclu un accord avec le gouvernement américain
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 octobre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ouvrent à un niveau record, en hausse de 4,3 %à 209,63 $, dépassant les 5 000 milliards de dollars d'évaluation du marché ** Le directeur général Jensen Huang annonce des commandes de puces d'IA d'une valeur de 500 milliards de dollars , et la construction de sept nouveaux superordinateurs pour le département américain de l'énergie ** Trump devrait rencontrer Xi jeudi, où les puces Blackwell de Nvidia pourraient être un enjeu majeur ** Le fournisseur sud-coréen de Nvidia, SK Hynix 000660.KS , a déclaré avoir vendu toute sa production de puces pour l'année prochaine, après avoir annoncé un bénéfice trimestriel record. ** Nvidia a atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars en juillet ** Devance Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O , qui ont également atteint une valorisation de 4 000 milliards de dollars cette année

** Depuis le début de l'année, NVDA a augmenté de près de 50 % contre 44,5 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX .

Valeurs associées

APPLE
270,7400 USD NASDAQ +0,65%
MICROSOFT
539,5100 USD NASDAQ -0,47%
NVIDIA
209,8550 USD NASDAQ +4,39%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
