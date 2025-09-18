 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nvidia annonce un investissement de $5 mds dans Intel
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 13:24

Nvidia NVDA.O a déclaré jeudi qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O , apportant ainsi son soutien au fabricant américain de semi-conducteurs en difficulté.

Le pacte, qui prévoit également qu'Intel et Nvidia développent conjointement des puces pour PC et centres de données, représente un risque potentiel pour la société taïwanaise TSMC 2330.TW , qui fabrique actuellement les processeurs phares de Nvidia, une activité que la première valorisation boursière mondiale pourrait un jour étendre à Intel.

AMD AMD.O , qui est en concurrence avec Intel pour la fourniture de semi-conducteurs aux centres de données, risque également de pâtir de ce soutien de Nvidia à son rival.

L'action d'Intel s'envole de plus de 24% dans les échanges en avant-Bourse, tandis que Nvidia prend environ 2%.

AMD recule quant à lui de 3,3% en avant-Bourse.

Nvidia, dont les puces incontournables ont été à l'origine d'un boom mondial de l'intelligence artificielle, a déclaré dans un communiqué qu'elle paierait 23,28 dollars par action pour l'action ordinaire d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 dollars auxquels l'action d'Intel a clôturé mercredi.

Ce prix est toutefois supérieur aux 20,47 dollars par action que le gouvernement américain a payé pour une participation extraordinaire de 10% qu'il a prise dans Intel le mois dernier.

Nvidia deviendra ainsi l'un des principaux actionnaires d'Intel, détenant probablement 4% ou plus de la société après l'émission de nouvelles actions pour finaliser l'opération.

(Reportage Stephen Nellis, Jeffery Dastin et Max Cherney à San Francisco ; version française Diana Mandia, édité par Zhifan Liu)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
159,1600 USD NASDAQ -0,81%
BROADCOM
346,1700 USD NASDAQ -3,84%
INTEL
24,9000 USD NASDAQ -1,46%
NVIDIA
170,2900 USD NASDAQ -2,62%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
