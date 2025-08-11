Nvidia, AMD chutent sur une taxe américaine de 15 % sur les ventes de puces en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions de Nvidia NVDA.O en baisse de 1,8%, celles d'Advanced Micro Devices AMD.O en baisse de 3,3% avant l'ouverture du marché

** Les deux fabricants de puces devront verser au gouvernement américain 15 % des revenus de la vente de puces en Chine, selon un officiel

** L'administration Trump a interrompu les ventes de puces H20 de Nvidia à la Chine en avril, puis a autorisé la reprise le mois dernier

** Une telle charge, si elle était appliquée, rapporterait probablement quelques milliards de dollars au gouvernement américain et aurait un impact potentiel sur la marge brute de ces pièces de 5 à 15 points de pourcentage, en fonction de la comptabilité - Bernstein

** Depuis le début de l'année, NVDA augmente de 36 % et AMD de 43 %