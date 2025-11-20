Nvidia affiche des performances record et rassure les investisseurs

(AOF) - Dans un contexte de craintes à propos de l'existence d'une bulle spéculative dans le secteur de l'IA, Nvidia a rassuré les investisseurs en dévoilant hier soir des résultats et des objectifs meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos le 26 octobre, le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle a vu son bénéfice net s'envoler de 65%, à 31,91 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 1,3 dollar, dépassant les attentes de 4 cents.

Ses revenus ont bondi de 62% pour atteindre le niveau record de 57 milliards de dollars, surpassant le consensus s'élevant à 55,19 milliards de dollars.

Son activité de produits pour les centres de données a vu ses revenus augmenter de 66%, à 51,2 milliards de dollars, alors qu'ils étaient anticipés à 49,34 milliards de dollars.

"Les ventes de Blackwell dépassent toutes les prévisions et les GPU cloud sont en rupture de stock", a commenté Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia. "La demande en matière de calcul continue de s'accélérer et de se multiplier dans les domaines de l'entraînement et de l'inférence, qui connaissent chacun une croissance exponentielle. Nous sommes entrés dans le cercle vertueux de l'IA. L'écosystème de l'IA se développe rapidement, avec davantage de nouveaux créateurs de modèle de fondation, davantage de start-ups spécialisées dans l'IA, dans davantage de secteurs et dans davantage de pays. L'IA est partout, elle fait tout, en même temps."

Au quatrième trimestre, le groupe technologique cible en moyenne 65 milliards de dollars de ventes, là où le marché anticipe 61,66 milliards de dollars. La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, est attendue en moyenne à 75%, contre 73,6% au troisième trimestre. Wall Street cible 74,5%.

