Nvidia acquiert la plateforme IA franco-américaine Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars (presse)

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Nvidia va racheter la plateforme d'intelligence artificielle (IA) franco-américaine Hugging Face pour 12,9 milliards de dollars, selon le site The Information, une nouvelle étape de la diversification du géant américain des puces électroniques.

Sollicités par l'AFP, les deux groupes n'ont pas donné suite dans l'immédiat.

Le prix d'acquisition représente un bond par rapport à la valorisation de 7 milliards de dollars qui avait servi de base à de premières négociations avec Nvidia, fin 2025, rapportées par le Financial Times.

Le groupe de Santa Clara (Californie) avait alors proposé d'injecter 500 millions de dollars au capital de ce site qui offre l'accès à un très large éventail de modèles IA.

Créé en 2016 à New York par trois Français, Hugging Face, dont le nom est inspiré d'un émoji, se présente comme "la communauté IA qui construit l'avenir".

Il se veut un vecteur de popularisation des modèles dits ouverts, c'est-à-dire téléchargeables et modifiables, par opposition aux modèles fermés comme ceux d'OpenAI ou Anthropic.

L'émergence des agents IA, programmes capables de réaliser des tâches de façon autonome, d'évaluer le résultat et d'y apporter des modifications, a démultiplié les besoins de puissance de calcul et les coûts associés.

Pour éviter de faire exploser leur facture, de plus en plus d'entreprises et développeurs informatiques se tournent vers les modèles ouverts, souvent moins chers que l'IA fermée.

Cette tendance a augmenté sensiblement la fréquentation d'Hugging Face, valorisé 4,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, en 2023.

Le site a accédé à la notoriété en juillet après la révélation de l'intrusion, dans ses systèmes, de deux modèles d'OpenAI, lors d'une phase de test.

Les deux IA se sont échappées de leur milieu confiné pour accéder à internet et sillonner les coulisses d'Hugging Face pour y trouver des réponses aux questions soumises par les développeurs d'OpenAI.

L'affaire a avivé les craintes autour du contrôle des modèles, d'autant que des incidents similaires ont été rapportés chez Anthropic et le Chinois Moonshot AI.

Générant chaque trimestre des dizaines de milliards de trésorerie, Nvidia a choisi de l'investir dans des acteurs technologiques, en particulier des start-ups, pour soutenir le développement de l'IA.

La société entend notamment encourager l'épanouissement d'un écosystème d'IA ouverte aux Etats-Unis et a mis au point son propre modèle, Nemotron.