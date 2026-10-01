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Nuveen finalise le rachat de Schroders, donnant naissance à un groupe d'investissement de 2.600 milliards de dollars
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gestionnaire d'actifs américain Nuveen a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition du gestionnaire de fonds britannique Schroders SDR.L , donnant ainsi naissance à une entité combinée gérant plus de 2.600 milliards de dollars d'actifs et présente sur plus de 40 marchés.

Schroders continuera à fonctionner de manière distincte au sein de Nuveen pendant les 12 à 18 prochains mois, sous la direction de Richard Oldfield, directeur général du groupe, qui rendra compte à William Huffman, directeur général de Nuveen.

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