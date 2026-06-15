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Nuveen dévoile un fonds quantitatif sur les petites et moyennes capitalisations américaines
information fournie par Agefi Asset Management 15/06/2026 à 08:00

Nuveen a annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie quantitative axée sur les petites et moyennes capitalisations américaines en Europe : le Nuveen U.S. Quant Small Mid Cap Equity Fund. La filiale de gestion d’actifs du groupe financier TIAA souhaite notamment investir à 80% d’actifs minimum dans les petites et moyennes capitalisations américaines, dans des secteurs diversifiés.

Pour cela, le fonds s’appuie sur un modèle de sélection d’actions, qui exploite les facteurs fondamentaux et les signaux liés au sentiment de marché. L’ambition est de générer des rendements totaux à long terme et de surperformer l’indice Russell 2500. Le véhicule sera notamment géré activement par Pei Chen, responsable des stratégies quantitatives d’actions, ainsi que Maxim Kozlov et Nan Zhang, tous les deux gérants.

L’intérêt des investisseurs européens pour ce segment fait notamment partie des raisons du lancement de ce fonds déjà existant aux Etats-Unis : «Nous avons constaté une demande croissante des investisseurs européens pour les actions américaines de petite et moyenne capitalisation, le secteur ayant enregistré des flux nets positifs au cours des douze et dix-huit derniers mois» , assure Christina Volkmann, responsable du développement commercial pour la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) chez Nuveen. Ce nouveau lancement vient notamment renforcer la place de Nuveen en Europe, qui est également en cours de finalisation de rachat du gestionnaire britannique Schroders.

Bastien Boname

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