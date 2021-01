Nuveen acquiert une société de gestion spécialisée dans les énergies propres

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire américain Nuveen, filiale du fonds de pension TIAA, va acquérir 100 % du capital de Glennmont Partners, une société de gestion britannique spécialisée dans les énergies renouvelables. Cela lui permettra de répondre à la demande grandissante pour des investissements responsables d' un point vue environnemental, selon un communiqué.

L' acquisition renforcera la plate-forme d' infrastructures privées de Nuveen, qui gère près de 3,7 milliards de dollars dans les infrastructures des énergies renouvelables, du digital, des télécommunications, du transport et du social dans le monde.

Glennmont deviendra le centre d' investissement de Nuveen pour les infrastructures d' énergies propres et intégrera la plate-forme Real Assets de la société, qui sert aussi TIAA, tout en conservant son autonomie et son processus d' investissement. L'acquisition porte l'actif immobilier privé de Nuveen à plus de 150 milliards de dollars, sur plus de 1.000 milliards de dollars d' actifs.

Créé en 2008 par Joost Bergsma, Francesco Cacciabue, Peter Dickson et Scott Lawrence, Glennmont propose sa gestion dans les énergies propres à une série d'institutions mondiales, notamment des fonds de pension, des assureurs, des banques et des gestionnaires de fortune et d'actifs dans toute l'Europe. En 2019, Glennmont a levé plus d'un milliard de dollars pour son troisième fonds privé, soit la plus grosse somme jamais levée pour un fonds dédié à l'énergie propre à l'échelle européenne à l'époque. Les considérations environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont fondamentales pour le processus d'investissement de Glennmont.

L'acquisition vise à accélérer la croissance de Glennmont en 2021 grâce à de nouveaux produits qui seront soutenus par le capital d'amorçage de Nuveen et de TIAA qui cibleront les opportunités d'investissement sur les marchés européens, américains et asiatiques dans le domaine des actions et du crédit.