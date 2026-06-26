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Nuvation Bio recule après avoir augmenté le montant de son émission d'obligations convertibles à 250 millions de dollars
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les actions de Nuvation Bio ( NUVB.N ), société spécialisée dans le traitement du cancer, ont reculé de 2,8 % vendredi avant l'ouverture de la bourse, à 5,65 dollars, après avoir levé plus de capitaux que prévu ** Jeudi en fin de journée, NUVB a annoncé le prix de son émission publique d' , consistant en 250 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,75 % arrivant à échéance le 1er juillet 2032

** Le prix de conversion initial de 7,84 dollars est supérieur de 35 % au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 5,81 dollars ** L'action NUVB a clôturé en baisse d'environ 10 % jeudi après le lancement par la société d'une émission de 200 millions de dollars destinée au remboursement d'un emprunt, ainsi qu'à des besoins généraux, notamment le fonds de roulement, les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement

** La société prévoit également d’utiliser une partie du produit pour couvrir le coût des opérations de « capped call »; le prix plafond initial est fixé à 10,46 $, soit une prime de 80 % par rapport au dernier cours de clôture

** Jefferies, Citigroup et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file de l'opération, aux côtés de RBC

** Depuis le début de l’année, l’action a perdu 35 % jusqu’à jeudi

** Sur 11 analystes, 10 attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", et 1 la note "conserver"; l’objectif de cours médian est de 12 $, selon les données de LSEG

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