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Nutrien va fermer ses activités de Trinidad Nitrogen en raison de problèmes d'approvisionnement en gaz
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 14:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouter des détails dans les paragraphes 2 à 6)

La société agrochimique canadienne Nutrien NTR.TO a annoncé lundi qu'elle fermerait pour une durée indéterminée ses activités de Trinidad Nitrogen sur le site de Point Lisas, après avoir examiné différentes alternatives stratégiques, invoquant les contraintes persistantes en matière d'approvisionnement en gaz naturel et l'incertitude qui règne dans le pays.

Cette décision intervient près d’un an après que Nutrien a entamé un arrêt contrôlé de l’usine le 23 octobre 2025, invoquant les restrictions d’accès au port imposées par la National Energy Corporation de Trinité-et-Tobago ainsi que l’absence d’approvisionnement fiable et économique en gaz naturel.

Nutrien a déclaré que ces difficultés avaient réduit la contribution au flux de trésorerie disponible de ses activités à Trinidad sur une longue période, ce qui l’a conduit à conclure qu’une fermeture pour une durée indéterminée constituait la meilleure solution.

Le plus grand producteur mondial de potasse a déclaré que cette mesure devrait améliorer son flux de trésorerie disponible et le rendement du capital investi.

Nutrien a précisé que cette fermeture n’aurait pas d’incidence sur ses perspectives de ventes d’azote pour 2026, ses activités en Amérique du Nord devant permettre de répondre à la demande des clients.

La société produisait environ 85.000 tonnes métriques d’ammoniac et 55.000 tonnes métriques d’urée par mois sur ses sites de Trinidad.

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