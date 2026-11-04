Nutrien n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre en raison du coût élevé du soufre et va fermer son usine de phosphate en Floride

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(Réécriture du paragraphe 1 et ajout de précisions tout au long du texte)

Le producteur canadien d'engrais Nutrien NTR.TO n'a pas atteint mercredi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, pénalisé par la flambée des coûts des matières premières à base de soufre dans son activité phosphatée et par la baisse des volumes de vente d'azote.

La société, dont le siège est à Saskatoon, a annoncé avoir mené à bien un examen stratégique de sa division phosphate. Elle a choisi de conserver et d’optimiser ses activités principales à Aurora, tout en fermant son site de White Springs, en Floride, dont les coûts sont plus élevés, au deuxième trimestre 2027, les réserves minières étant sur le point d’être épuisées.

Nutrien a relevé la fourchette basse de son objectif de volume de ventes de potasse pour l’ensemble de l’année, la faisant passer d'une fourchette comprise entre 14,2 millions et 14,8 millions de tonnes à une fourchette de 14,3 millions à 14,8 millions de tonnes, grâce à une demande mondiale soutenue.

En revanche, elle a revu à la baisse ses prévisions annuelles d’EBITDA ajusté pour le secteur de la vente au détail, les ramenant à une fourchette comprise entre 1,72 milliard et 1,85 milliard de dollars, et a ramené ses prévisions de dépenses d’investissement à une fourchette comprise entre 1,95 milliard et 2,00 milliards de dollars.

L’EBITDA ajusté de la division « Phosphates » de la société a chuté de 93 % pour s’établir à 8 millions de dollars au cours du trimestre, sous la pression des prix élevés des intrants soufrés. L’EBITDA ajusté de la division « Azote » a reculé de 11 % à 497 millions de dollars, les volumes de vente ayant baissé de 16,7 % à 2,35 millions de tonnes en raison de révisions planifiées et de la mise à l’arrêt de ses activités à Trinidad.

L’EBITDA ajusté de la division Potasse est resté stable à 730 millions de dollars, pour des volumes de vente de 4,07 millions de tonnes.

Nutrien a enregistré un bénéfice net ajusté de 61 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, un résultat inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 80 centimes par action, selon les données de LSEG. Le chiffre d’affaires total a légèrement progressé de 1%, à 6,06 milliards de dollars.