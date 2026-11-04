Nutrien n'atteint pas les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre en raison du coût élevé du soufre et prévoit de fermer son usine de Floride

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(Ajoute les commentaires des analystes, une comparaison des résultats nets et des détails sur la dépréciation de la valeur comptable des sites de White Springs et de Trinidad)

par Khusbu Jena

Le producteur canadien d'engrais Nutrien NTR.TO n'a pas répondu mercredi aux attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, pénalisé par la flambée des coûts du soufre dans son segment des phosphates et par la baisse des volumes de vente d'azote.

À la suite d’une revue stratégique, Nutrien a annoncé qu’elle allait optimiser ses activités principales à Aurora et fermer son site de White Springs, en Floride, dont les coûts sont plus élevés, au deuxième trimestre 2027, les réserves de la mine étant sur le point d’être épuisées.

La société prévoit des charges de dépréciation au quatrième trimestre portant sur la valeur comptable de White Springs, d’un montant de 430 millions de dollars, ainsi que sur ses activités d’azote à Trinidad, actuellement à l’arrêt, dont la valeur comptable s’élève à 760 millions de dollars.

“Les résultats de Nutrien reflètent la faiblesse de la demande d’engrais en Amérique du Nord dans un contexte de hausse des prix des engrais, ainsi que l’augmentation des coûts liés à l’azote et au phosphate”, a déclaré Seth Goldstein, analyste actions senior chez Morningstar.

“Toutefois, l’accent mis par la direction sur l’amélioration de la génération de flux de trésorerie disponibles est manifeste, comme en témoignent la fermeture d’une exploitation de phosphate à coûts élevés et des investissements en dépenses d’investissement plus efficaces”, a ajouté Seth.

L’EBITDA ajusté du secteur du phosphate a chuté de 93% pour s’établir à 8 millions de dollars, le coût des ventes ayant bondi à 939 dollars la tonne en raison de la hausse des prix du soufre. L’EBITDA ajusté du secteur de l’azote a reculé de 11% à 497 millions de dollars, les volumes de vente ayant baissé de 16,7% pour s’établir à 2,35 millions de tonnes.

Nutrien a relevé la fourchette basse de son objectif de volume annuel pour la potasse à 14,3-14,8 millions de tonnes, mais a revu à la baisse ses prévisions d’EBITDA ajusté pour le secteur de la vente au détail à 1,72-1,85 milliard de dollars et a réduit ses dépenses d’investissement à 1,95-2,00 milliards de dollars.

Le résultat net a chuté de 39% à 288 millions de dollars, tandis que le chiffre d’affaires total a légèrement progressé de 1% à 6,06 milliards de dollars, le raffermissement des prix des nutriments ayant contribué à compenser la baisse des volumes d’expédition.

La société basée à Saskatoon a affiché un bénéfice ajusté de 61 centimes par action pour le trimestre clos le 30 septembre, manquant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 80 centimes par action, selon les données de LSEG.