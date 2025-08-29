Nutriband Inc devrait afficher une perte de 17 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nutriband Inc NTRB.OQ NTRB.O devrait publier ses résultats le 1er septembre (estimés) pour la période se terminant le 31 juillet 2025

* La société basée à Orlando en Floride devrait déclarer un chiffre d'affaires de 705 milliers de dollars, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Nutriband Inc est une perte de 17 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Nutriband Inc est de 15,00 $, soit environ 56,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,53 $

29 août - Ce résumé a été généré par machine le 29 août à 20:08 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)