Nutex Health Inc devrait afficher une perte de 1,58 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nutex Health Inc NUTX.OQ NUTX.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Houston au Texas devrait déclarer une augmentation de 132,0% de ses revenus à 176,475 millions de dollars contre 76,08 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 3 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Nutex Health Inc est une perte de 1,58 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 3 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Nutex Health Inc est de 225,00 $, soit environ 60,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 89,63 $

12 août - Ce résumé a été généré par machine le 12 août à 20:25 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)