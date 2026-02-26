 Aller au contenu principal
Nutanix progresse après un chiffre d'affaires du T2 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 11:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de la société d'informatique en nuage Nutanix NTNX.O augmentent de 22,8% à 47,20 $ avant le marché

** Les revenus du T2 de 722,80 millions de dollars ont battu l'estimation moyenne des analystes de 709,94 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société a fait état d'un nombre important de réservations et d'ajouts de nouveaux logos, ce qui a contribué à la performance

** Par ailleurs, AMD AMD.O et Nutanix annoncent un partenariat stratégique pour faire progresser une plateforme ouverte et évolutive pour l'IA d'entreprise

** AMD va investir et financer jusqu'à 250 millions de dollars en actions NTNX

** 13 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver"; leur prévision médiane est de 60 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 25,6 % depuis le début de l'année

