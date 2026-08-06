NuScale Power recule après l'annonce d'un partenariat avec Curio et Framatome

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6 août - ** L'action de NuScale Power, société spécialisée dans les technologies nucléaires SMR.N , recule d'environ 4% à 9 dollars en pré-ouverture

** La société a signé un protocole d’accord (MOU) avec Curio et Framatome afin d’évaluer une solution intégrée de combustible nucléaire destinée à renforcer la chaîne d’approvisionnement américaine en combustible nucléaire

** Dans le cadre de cet accord, les trois sociétés évalueront les filières « de la source au produit » et « de la source au combustible » pour les matériaux récupérables grâce à la technologie NuCycle exclusive de Curio

** Dans le cadre de ce protocole d’accord, les entreprises mèneront des évaluations techniques, des études de faisabilité, des analyses de la chaîne d’approvisionnement et des évaluations d’interfaces afin d’identifier des opportunités potentielles pour de futurs accords de développement et partenariats commerciaux

** À la clôture d'hier, le titre SMR affichait une baisse de 34% depuis le début de l'année