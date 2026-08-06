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NuScale Power progresse grâce à un partenariat avec Curio et Framatome
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 15:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

6 août - ** L'action du développeur de technologies nucléaires NuScale Power SMR.N inverse la tendance et progresse de 1,4 % à 9,5 $

** La société signe un protocole d'accord (MOU) avec Curio et Framatome afin d'évaluer une solution intégrée de combustible nucléaire

** Dans le cadre de cet accord, les trois entreprises évalueront les filières « de la source au produit » et « de la source au combustible » pour les matériaux récupérables grâce à la technologie NuCycle EXCLUSIVE de Curio

** Dans le cadre de ce protocole d’accord, les entreprises mèneront des évaluations techniques, des études de faisabilité, des analyses de la chaîne d’approvisionnement et des évaluations d’interfaces afin d’identifier des opportunités potentielles pour de futurs accords de développement et partenariats commerciaux ** En incluant les mouvements de la séance, le SMR a reculé de 34 % depuis le début de l'année

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