NuScale Power chute après une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

7 novembre - ** Les actions du fabricant de réacteurs nucléaires NuScale Power SMR.N chutent de 6,7 % à 30,3 $ avant le marché ** Jeudi en fin de journée, a déclaré des revenus de 8,24 millions de dollars pour le troisième trimestre, manquant l'estimation des analystes de 11,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** SMR a affiché une perte nette de 532,65 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 45,55 millions de dollars il y a un an

** À la dernière clôture, l'action SMR était en hausse de 81 % depuis le début de l'année