Nucor vise une hausse de son bénéfice par action dilué au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 14:19
"Les bénéfices du premier trimestre 2026 devraient progresser dans nos trois segments d'activité par rapport au quatrième trimestre 2025, la hausse la plus marquée étant attendue dans le segment des usines sidérurgiques ( steel mills ).
Pour le segment des usines sidérurgiques, l'augmentation prévue des bénéfices est attribuable à la hausse des prix de vente moyens et des volumes pour l'ensemble des groupes de produits.
Pour le segment des produits en acier, Nucor anticipe une amélioration des résultats grâce à une augmentation des volumes et à une stabilité des prix de vente moyens pratiqués.
Le segment des matières premières devrait afficher des bénéfices légèrement supérieurs pour ce premier trimestre 2026.
En outre, le groupe a racheté environ 700 000 actions à un prix moyen de 175,19 USD par action sur ce trimestre.
Depuis le début de l'année, Nucor a restitué environ 250 MUSD à ses actionnaires sous forme de rachats d'actions et de versements de dividendes.
Nucor publiera ses résultats de ce trimestre après la clôture des marchés le 27 avril prochain.
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