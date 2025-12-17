Nucor, Steel Dynamics chutent en raison de la faiblesse des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

(Mises à jour)

17 décembre - ** Les actions du fabricant d'acier Nucor

NUE.N chutent de près de 2,4 % à 158,4 $ et celles de Steel Dynamics STLD.O de 2,1 % à 166,5 $, avant le marché

** NUE s'attend à ce que les bénéfices du quatrième trimestre diminuent dans les trois segments d'exploitation par rapport au troisième trimestre 2025, en raison des effets saisonniers et du nombre réduit de jours d'expédition au cours du trimestre fiscal de Nucor

** Les segments des aciéries et des produits sidérurgiques devraient diminuer en raison de la baisse des volumes, de la compression des marges et de l'augmentation des coûts moyens par tonne - NUE

** La société ajoute que le segment des matières premières devrait voir ses bénéfices diminuer, en raison de deux arrêts programmés dans ses installations de DRI

** Les bénéfices du 4ème trimestre devraient se situer entre 1,65 et 1,75 dollars par action diluée

** STLD s'attend à ce que la rentabilité des opérations sidérurgiques du 4ème trimestre soit inférieure à celle du 3ème trimestre en raison de la baisse des volumes due à la demande saisonnière et aux arrêts de maintenance planifiés dans les aciéries de laminés plats de la société

** Les bénéfices du 4ème trimestre devraient se situer entre 1,65 et 1,69 dollars par action diluée

** A la dernière clôture, NUE en hausse de 39%, STLD en hausse de 48,3%, depuis le début de l'année