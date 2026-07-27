Nucor dépasse ses prévisions trimestrielles grâce à des prix élevés et à une forte demande

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Nucor NUE.N a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix et aux volumes importants enregistrés dans son segment des aciéries.

Les sidérurgistes américains bénéficient d’une hausse des prix de l’acier, soutenue par des politiques commerciales favorables, un apaisement des tensions géopolitiques et des arrêts programmés d’usines qui ont maintenu l’offre sous pression.

"Les investissements dans les secteurs clés de l'économie américaine, combinés à des politiques commerciales fédérales favorables, ont permis à Nucor d'enregistrer un deuxième record trimestriel consécutif en termes d'expéditions de ses aciéries", a déclaré le directeur général Leon Topalian.

Voici quelques détails:

* La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a affiché un bénéfice ajusté par action de 4,84 dollars au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,38 dollars, selon les données compilées par LSEG

* Elle a déclaré un chiffre d’affaires de 10,4 milliards de dollars, supérieur aux prévisions du marché qui s’établissaient à 10,14 milliards de dollars.

* Le bénéfice du segment des aciéries, avant impôts sur les bénéfices et intérêts minoritaires, a bondi de près de 85 %, passant de 843 millions de dollars l’année dernière à 1,56 milliard de dollars

* La société prévoit une croissance du chiffre d’affaires dans les segments des aciéries et des produits sidérurgiques au cours du trimestre actuel, grâce à la hausse des prix et à des volumes importants.

* La société concurrente Steel Dynamics a annoncé la semaine dernière une forte hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce à des expéditions d’acier record et à des prix plus élevés.