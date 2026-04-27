Nucor dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel grâce à la bonne santé de ses aciéries

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, Nucor NUE.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la hausse des prix de vente moyens et aux volumes importants enregistrés dans son segment des aciéries, ce qui a fait grimper son action de 5 % dans les échanges après la clôture.

Les sidérurgistes américains profitent de prix plus fermes, car les politiques commerciales favorables, les tensions géopolitiques et les opérations de maintenance à venir dans les aciéries limitent l'offre.

Le directeur général Leon Topalian a déclaré que le segment des aciéries avait atteint un nouveau record trimestriel en termes d'expéditions et a souligné “la contribution croissante des investissements récents en capital, ainsi que les politiques commerciales fédérales qui continuent de réduire l'afflux d'importations faisant l'objet d'un commerce déloyal vers les États-Unis”.

La société a déclaré s'attendre à une amélioration des résultats dans ses trois segments d'activité, invoquant des prix de vente et des volumes plus élevés.

La société, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a enregistré un chiffre d'affaires de 9,5 milliards de dollars au premier trimestre, contre 7,83 milliards de dollars un an plus tôt.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 8,88 milliards de dollars pour le trimestre.

Elle a enregistré un bénéfice de 3,23 dollars par action pour le trimestre clos le 4 avril, contre 67 cents par action un an plus tôt.