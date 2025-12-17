Nucor chute en raison de la faiblesse de ses prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions du fabricant d'acier Nucor

NUE.N chutent de près de 2,6 % à environ 158 $ avant le marché

** NUE s'attend à ce que les bénéfices du quatrième trimestre diminuent dans les trois segments d'exploitation par rapport au troisième trimestre 2025, en raison des effets saisonniers et du nombre réduit de jours d'expédition au cours du trimestre fiscal de Nucor

** Les segments des aciéries et des produits sidérurgiques devraient diminuer en raison de la baisse des volumes, de la compression des marges et de l'augmentation des coûts moyens par tonne - NUE

** Le segment des matières premières devrait voir ses bénéfices diminuer en raison de deux arrêts de production programmés dans ses installations de DRI

** Les bénéfices du quatrième trimestre devraient se situer entre 1,65 $ et 1,75 $ par action diluée

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 39 % depuis le début de l'année