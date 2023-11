Nucléaire : la France investit près de 100 millions d'euros pour soutenir six nouveaux projets de réacteurs "innovants"

Ces nouveaux projets ambitionnent des productions combinées d'électricité, chaleur et/ou hydrogène, de favoriser le recyclage des combustibles ou d'améliorer la gestion des déchets.

Alors que la France chercher à relancer son industrie nucléaire, le gouvernement a annoncé lundi 27 novembre des investissements de l'État -77,2 millions d'euros- et du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) -18,9 millions- pour soutenir six projets supplémentaires de réacteurs nucléaires "innovants".

Ils entrent dans le cadre du programme d'investissements "France 2030" et viennent s'ajouter à trois premiers lauréats annoncés début 2023, les projets Naarea et Newcleo (pour 25 millions d'euros à deux) et Nuward (filiale d'EDF créée début 2023).

Ces six nouveaus projets soutenus sont à des stades de maturité variables et couvrent tous types de technologies : réacteur de fission au sodium, ou à haute température, ou réacteur à fusion . Certains visent à produire de la chaleur, un autre ambitionne de recycler les combustibles usés. Ils ont été sélectionnés parmi 15 projets candidats.

L'Etat a fait du développement de ces "petits réacteurs innovants" une priorité de sa relance du nucléaire, avec la construction en parallèle de gros réacteurs puissants pour compléter le parc existant avec six nouveaux EPR2 dans un premier temps.

"Innovations de rupture"

L'idée est de soutenir des "innovations de rupture" pour l'avenir dans la R-D de la filière nucléaire française, qu'il s'agisse de production combinée d'électricité, chaleur et/ou hydrogène , de favoriser le recyclage des combustibles ou d' améliorer la gestion des déchets , expliquent les ministères de l'Industrie et de la Transition énergétique.

Ces six projets sont le projet GTA porté par la start-up Jimmy Energy (microréacteur à haute température pour produire de la chaleur industrielle), RF01 de Renaissance Fusion (réacteur compact à fusion deutérium-tritium) et Calogena (réacteur modulaire pour apporter de la chaleur aux réseaux urbains).

Les trois autres sont Hexana (réacteur à neutrons rapides pour produire chaleur et électricité), Otrera (réacteur à neutrons rapides permettant le recyclage de combustibles usés) et Blue Capsule (réacteur à haute température).

Quelque 70 à 80 projets de réacteurs SMR (pour "small modular reactor" en anglais) et AMR ("advanced modular reactor") coexistent déjà notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Russie. Le projet Nuward d'EDF a pour objectif un premier béton pour sa tête de série en 2030.