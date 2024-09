Nucléaire et data centers : la centrale de Three Mile Island va reprendre du service pour alimenter les serveurs de Microsoft

Le site, tristement célèbre pour son accident survenu en 1979, devrait être de nouveau opérationnel en 2028.

La centrale nucléaire de Three Mile Island, en mars 2011 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JEFF FUSCO )

Le groupe d'énergie américain Constellation a annoncé vendredi 20 septembre la relance d'une unité nucléaire à Three Mile Island en Pennsylvanie, où avait eu lieu le plus grave accident nucléaire de l'histoire des Etats-Unis, pour fournir en électricité des centres de données de Microsoft.

Selon un communiqué, l'accord signé avec le géant informatique américain porte sur 20 ans et permettra de relancer l'unité 1, voisine de celle qui avait été le théâtre de l'accident de 1979.

Constellation a racheté l'unité 1 de la centrale en 1999. Avant sa mise hors service prématurée pour raisons économiques en 2019, celle-ci avait une capacité de production de 837 mégawatts, suffisante pour alimenter plus de 800.000 foyers, rappelle le communiqué.

"Alimenter les industries essentielles à la compétitivité économique et technologique mondiale de notre pays, y compris les centres de données, nécessite une abondance d'énergie sans carbone et fiable à chaque heure de la journée, et les centrales nucléaires sont les seules sources d'énergie qui peuvent constamment tenir cette promesse", a fait valoir le PDG de Constellation Joe Dominguez, cité dans le communiqué.

Constellation précise que des investissements importants vont être réalisés pour restaurer la centrale, notamment la turbine, le générateur et les systèmes de refroidissement.

Les data centers, nouveau gouffre énergétique

Le redémarrage d'un réacteur nucléaire nécessite au préalable l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis après un examen complet de la sécurité et de l'environnement, note l'énergéticien.Le site, qui devrait créer 3.400 emplois directs et indirects, devrait être de nouveau opérationnel en 2028.

"Cet accord constitue une étape majeure dans les efforts de Microsoft pour aider à décarboner le réseau", s'est félicité Bobby Hollis, responsable de l'énergie pour le géant américain, cité dans le communiqué.

L'équivalent de la consommation électrique du Japon dès 2026?

Le développement de l'intelligence artificielle nécessite d'énormes capacités de calcul, assurées par des légions de serveurs informatiques, logés dans des centres de données (data centers). La consommation électrique de ces serveurs est colossale et menace de saturer le réseau électrique américain si ses capacités ne sont pas étendues grâce à l'addition de nouvelles ressources.

Selon des chiffres de l'Agence internationale de l'énergie relayés par Les Echos , l'ensemble des data-centers du monde pourraient consommer autant d'électricité que le Japon dès 2026 , soit 1.000 térawattheures.

Mercredi, Microsoft a annoncé s'associer avec le gestionnaire d'actifs BlackRock et des fonds pour investir 100 milliards de dollars dans des infrastructures dédiées au développement de l'intelligence artificielle. Les fonds iront à la création ou à l'extension de centres de données ainsi qu'à la construction d'infrastructures de production d'électricité, pour alimenter les installations dédiées à l'IA, très énergivores.