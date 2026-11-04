Nucléaire belge : l'Etat et Engie repoussent au 12 décembre leur accord de principe

L'Etat belge, Engie et sa filiale Electrabel NV/SA ont convenu de reporter au 12 décembre 2026 la date limite pour conclure le protocole d'accord des Heads of Terms (HoT)*. Ce jalon, initialement prévu par lettre d'intention du 29 avril 2026 s'inscrit dans le cadre de la potentielle acquisition des activités nucléaires par l'Etat belge.

*Les Heads of Terms désignent un protocole d'accord ou un accord de principe conclu entre plusieurs parties lors d'une négociation d'affaires (rachat, fusion, partenariat stratégique).

Compte tenu des circonstances actuelles, de la complexité et de l'ampleur de l'opération envisagée, les parties sont convenues d'un délai supplémentaire pour poursuivre leurs discussions.

En effet, les discussions approfondies menées au cours des derniers mois entre Engie et l'Etat belge ont permis d'avancer et de renforcer la compréhension mutuelle des enjeux. Des divergences significatives subsistent toutefois, notamment sur la valorisation de la transaction, et les deux parties souhaitent prendre le temps nécessaire pour tenter de rapprocher leurs positions.

Les parties se donnent donc un délai maximum d'un mois supplémentaire.