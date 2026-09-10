Nubank s'apprête à lancer un compte d'épargne à haut rendement, des cartes de crédit et des services de transfert d'argent aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Tatiana Bautzer
La banquenumérique brésilienne Nubank NU.N devrait proposer des comptes d'épargne à haut rendement, des cartes de crédit et des services de transfert d'argent comme premiers produits de sa filiale américaine, a déclaré son directeur général, David Velez, lors d'un entretien avec Reuters.
La charte bancaire de Nubank a été approuvée sous condition par l’OCC en janvier et fait actuellement l’objet d’une procédure d’agrément auprès de la Réserve fédérale et de la FDIC.
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