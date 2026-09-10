Nubank lance aux États-Unis un compte d'épargne à haut rendement, des cartes de crédit et un service de transferts d'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Nubank va proposer des comptes de dépôt offrant un taux de 3,50 % dans le cadre d'un modèle de partenariat bancaire

* Parmi les autres services proposés, on trouvera des cartes de crédit sans frais et des virements internationaux

* Le directeur général David Velez table dans un premier temps sur une croissance auprès des jeunes consommateurs et de la communauté hispanique aux États-Unis

(Ajout de la réaction du marché boursier au cinquième paragraphe, et de détails sur les offres au sixième paragraphe)

par Tatiana Bautzer et Andre Romani

La banque numérique brésilienne Nubank NU.N va commencer à proposer des produits financiers aux États-Unis dès jeudi par l'intermédiaire de banques partenaires, a-t-elle annoncé dans un communiqué boursier.

Les premiers produits proposés seront des comptes d'épargne à haut rendement, des cartes de crédit et des transferts d'argent via sa banque partenaire américaine, ont déclaré le directeur général David Velez et la cofondatrice et directrice générale de Nubank aux États-Unis, Cristina Junqueira, lors d'un événement à Miami.

Nu s'associe à Lead Bank, une banque assurée par la FDIC, pour proposer des comptes de dépôt offrant un rendement de 3,50 %, ainsi que des virements internationaux gratuits et une carte de crédit sans frais avec 1,5 % de cashback.

La charte bancaire de Nubank a été approuvée sous condition par l’OCC en janvier et fait actuellement l’objet d’une procédure d’approbation par la Réserve fédérale et la FDIC. Mme Junqueira a déclaré lors de l’événement à Miami qu’elle s’attendait à ce que la banque commence ses activités l’année prochaine. D’ici là, Nubank fonctionnera selon un modèle de banque partenaire.

L’action Nubank NU.N a progressé à l’annonce de cette nouvelle et affichait en dernière cotation une hausse de 1,6 %. L’action a reculé de 9 % depuis le début de l’année.

À l'avenir, les clients pourraient également négocier des actifs numériques, notamment le bitcoin et l'ethereum. Nubank envisage également de proposer aux États-Unis des produits d'investissement, des assurances et des comptes destinés aux petites entreprises, a déclaré M. Velez lors d'un entretien accordé à Reuters en début de semaine.

M. Velez a souligné que l’accès des clients américains aux services bancaires est meilleur qu’en Amérique latine, où, il y a quelques années encore, une grande partie de la population n’avait pas accès aux services bancaires. Cependant, des millions de personnes ont toujours un accès limité au crédit et utilisent des produits aux frais élevés. Nubank ciblera dans un premier temps les jeunes clients, plus habitués aux services numériques, ainsi que la population hispanique des États-Unis, qui connaît mieux la marque présente au Brésil, au Mexique et en Colombie.

La croissance organique constitue la stratégie principale aux États-Unis, mais M. Velez a précisé que Nubank restait attentive aux opportunités potentielles permettant d’accélérer sa croissance par le biais d’acquisitions.

Il faudra « plusieurs années » pour que l’activité américaine devienne rentable, a déclaré le directeur général. Au Brésil, son plus grand marché, Nubank a mis huit ans à devenir rentable. Au deuxième trimestre, le bénéfice net total de la société a dépassé le milliard de dollars et a dépassé les estimations au deuxième trimestre.