NTT Data serait en phase finale de négociations pour construire le premier centre de données d'Anthropic au Japon, selon le Nikkei

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Le groupe japonais NTT Data, filiale du géant des télécommunications NTT 9432.T , serait en phase finale de négociations en vue de la construction d'un centre de données à Osaka, dans l'ouest du Japon, pour le compte de la société américaine spécialisée dans l'IA Anthropic, a rapporté mardi le quotidien économique Nikkei, citant plusieurs sources.

* Les coûts de construction pourraient atteindre 1 000 milliards de yens (6,3 milliards de dollars), selon l'article

* Il s'agirait de la première installation dédiée à Anthropic au Japon

* Le centre de données aurait une capacité de consommation électrique pouvant atteindre 500 mégawatts, et sa mise en service partielle est prévue dès 2028

* NTT Data et Anthropic ont pour objectif de signer un accord d’ici la fin de l’exercice 2026, qui s’achève le 31 mars

* NTT n'a pas souhaité faire de commentaire, et le groupe NTT n'était pas immédiatement disponible pour commenter