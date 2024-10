NSE GROUPE : Résultats du premier semestre 2024 en forte hausse

Résultats du premier Semestre 2024 en forte hausse :

Chiffre d'affaires : 55 M€ (+56%)

EBITDA : 5,5 M€ (+37%)

Résultat net : 2,7 M€ (+43%)

Nizerolles, le 30 octobre 2024 après séance de cotation.

Le groupe NSE, spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie plus particulièrement destinés à la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire, publie son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre de l'exercice 2024 (clos au 30 juin 2024). NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris.

NSE a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires consolidé au cours du premier semestre 2024, à 55,2 M€, qui augmente de +56% grâce à une augmentation record de l'activité de la BU Services, qui a quasi doublé (+86,6%), grâce au dynamisme de ses marchés, notamment la Défense. De plus, la BU Interconnexion, incluant désormais les anciennes BU Intégration et Conception, a enregistré une croissance de +12,5%, en s'appuyant également sur le secteur de la Défense, mais également sur la montée en puissance de l'aéronautique civile.

L'EBITDA ressort ainsi en nette hausse à 5,5 M€ (+1,5 M€), grâce au maintien d'un niveau élevé de rentabilité opérationnelle, dans un contexte de croissance mesurée des effectifs pour soutenir la forte croissance de l'activité. L'important effet de levier s'est illustré par une baisse de 8,8 points des charges de personnels par rapport au chiffre d'affaires.

La situation financière s'est encore solidifiée, avec une trésorerie nette des dettes financières excédentaires, à 4,9 M€ au 30 juin 2024 (hors IFRS 16) en progression de 2,9 M€ depuis le 31 décembre 2024.

Pour le second semestre 2024, NSE prévoit la poursuite de cette dynamique grâce à la profondeur du carnet de commandes et à la montée en puissance des contrats récemment gagnés, notamment sur le secteur de la Défense ainsi que par la diversification des activités. NSE anticipe ainsi une nette amélioration du montant de son EBITDA en 2024 par rapport à 2023.

Résultats consolidés* (Normes IFRS, non audités)

En milliers d'euros S1 2023 S1 2024 Var.

en k€ Var.

en % Chiffre d'affaires 35 307 55 186 +19 879 +56% EBITDA [1] 3 993 5 460 +1 467 +37% Marge d'EBITDA 11,3% 9,9% - +1,4pt Résultat opérationnel courant 2 536 3 910 +1?374 +54% Résultat opérationnel 2 731 3 872 +1?141 +42% Résultat financier -50 34 +84 - Impôt sur le résultat -752 -1 061 -309 +41% Quote-part de résultat des entreprises associées -17 -144 -127 - Résultat net part du Groupe 1 907 2 731 +824 +43%

Forte croissance du chiffre d'affaires au S1 tirée par la performance record de la BU Services

Le chiffre d'affaires au premier semestre 2024 a atteint 55,2 M€, en croissance de +56% capitalisant sur sa diversification géographique et sectorielle avec une présence importante sur ses marchés cibles. La performance a été portée par la BU Services , qui a presque doublé son activité grâce à la montée en puissance des marchés de la Défense, atteignant 39 M€ de chiffre d'affaires. Les contrats dans le secteur militaire, notamment avec l'armée de Terre (MERCURE) et l'Economat des Armées, ont ainsi joué un rôle clé. NSE India a également vu son chiffre d'affaires progresser à 0,7 M€, appuyée par des commandes de bancs d'essai.

La BU Interconnexion a enregistré une croissance de 12,5% grâce à l'amélioration des marchés principaux, dont la Défense, et à de nouveaux contrats. Elle a renforcé sa position dans les équipements électroniques performants comme les systèmes de vision nocturne et les enregistreurs de paramètres de vol pour l'aéronautique civile. La filiale canadienne NSE Automatech a, cependant, connu une baisse de 9%, principalement due à la contraction ponctuelle du secteur médical.

Niveau record d'EBITDA à 3.9 M€ et résultat net de 2,7 M€

L' EBITDA du premier semestre 2024 ressort ainsi en nette hausse à 5,5 M€, en croissance de +1,5 M€ sur un an. NSE continue de capitaliser sur sa stratégie de croissance rentable de son activité.

En détail, les charges opérationnelles courantes hors achats consommés et variation de stocks s'établissent à 19,3 M€, en hausse maitrisée de 2,0 M€ en un an, en ligne avec la stratégie de compétitivité du Groupe, caractérisée par un strict contrôle des charges. Cette hausse est principalement due au renforcement des effectifs pour accompagner la forte croissance de l'activité qui a entrainé une augmentation de 1,4 M€ des charges de personnel, à 12,5 M€ contre 11,1 M€ au 30 juin 2023. Cela représente 22,6% du chiffre d'affaires, en baisse de 8,8 points en 1 an, illustrant l'effet de levier important de la structure opérationnelle de NSE.

En parallèle, l'évolution du mix produit/services a entrainé une contraction de la marge brute à 38,4%, contre 56,9% un an plus tôt. En effet, la part des services les mieux margés a diminué sous l'effet de l'important volume de nouveaux contrats.

Après dotations nettes aux amortissements et provisions de 1,6 M€, en hausse de 0,2 M€, le résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 ressort à 3,9 M€, contre 2,7 M€ un an plus tôt.

Le Groupe a généré un résultat opérationnel de près de 3,9 M€ au 30 juin 2024 contre 2,7 M€ à la même période de l'exercice précédent.

Après la prise en compte d'un résultat financier nul et d'une charge d'impôt de 1,1 M€, mécaniquement en hausse de 0,3 M€ avec la progression des résultats, le résultat net part du Groupe au premier semestre 2024 ressort à 2,7 M€, en hausse de 0,8 M€.

Trésorerie financière nette en forte hausse à 4,9 M€ (hors IFRS 16)

31/12/23 30/06/24 Variation Capitaux propres 39 113 40 897 + 1 784 Trésorerie active 5 720 8 607 +2 887 Endettement Financier 6 758 6 744 -14 Trésorerie financière nette [2] -1 038 +1 863 +2 901 Trésorerie financière nette retraitée [3] 1 994 +4 858 +2 864 Gearing (%) hors impact IFRS 16 -5,1% + 11,9% +17,0 points

Les flux de trésorerie générés par l'activité ressortent à 5,6 M€, contre 4,3 M€ un an plus tôt. Au cours de la période, la capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net a progressé de 1,3 M€ résultant de la performance opérationnelle sur l'exercice, compensé partiellement par un retour à un niveau normatif du BFR qui avait enregistré au 30 juin 2023 la réception de paiements étatiques décalés à hauteur de 5,3 M€.

En parallèle, les flux nets liés aux investissements sur la période s'élèvent à -1,0 M€ contre -2,0 M€ un an plus tôt, du fait de la finalisation du plan de développement du Groupe en 2023.

Au premier semestre 2024, NSE a également remboursé des emprunts pour un montant net de 0,5 M€ (y compris les contrats de location) faisant ressortir les flux nets de financement à -1,4 M€, après versement de 0,8 M€ de dividendes, par rapport à un flux net de financement de -2,2 M€ un an plus tôt.

La trésorerie brute atteint ainsi un niveau de 8,6 M€ au 30 juin 2024, faisant ressortir une position de trésorerie nette des dettes financières (hors IFRS 16 3 ) à 4,9 M€, après prise en compte d'emprunts financiers stables à 3,7 M€.

Perspectives de poursuite de croissance sur l'ensemble de l'exercice 2024 et amélioration des résultats

Après une première partie d'exercice très bien orientée, le Groupe s'attend à poursuivre sa dynamique de croissance au second semestre 2024, grâce à la profondeur de son carnet de commandes et à la montée en puissance des contrats existants.

Le secteur de la Défense demeurera le principal moteur de l'activité, notamment sous l'effet de la nouvelle loi de programmation militaire française, avec la contribution soutenue de l'Aéronautique civile. Les filiales internationales poursuivront leurs développements.

Comme le montre la bonne orientation des résultats sur ce premier semestre, NSE s'attend à générer en 2024 un EBITDA supérieur à 2023. Le Groupe poursuivra le contrôle strict de ses charges dans un contexte d'investissements continu pour améliorer sa compétitivité, notamment à travers le levier industriel et en s'appuyant sur sa présence internationale.

Afin de soutenir la croissance de ses activités, le Groupe continuera de porter ses actions stratégiques sur le développement de nouveaux marchés, et le déploiement de ses offres à travers ses filiales à l'international.

NSE s'est également engagée depuis plusieurs années dans la mise en œuvre d'une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.), qui implique l'ensemble des équipes et un système de notation avec des actions concrètes sur la progression d'un plan Environnement Social et Gouvernance (E.S.G.).

Dans ce contexte, NSE a finalisé son deuxième bilan carbone (Scope 1,2 et 3) sur le premier semestre. Celui-ci a été intégré dans le Rapport Extra Financier NSE. Cette nouvelle version est consultable sur le site web de NSE :

https://www.nse-groupe.com/wp-content/uploads/2024/07/Reporting-RSE-2023-NSE-small.pdf

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires 2024, le XX janvier 2025 après clôture de Bourse.

-------------------------------------------------------------------------------------

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2023, le Groupe a réalisé 77 millions € de CA consolidé, dont 33 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

________________

Pour toute information : Philippe Brel – pbrel@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639

[1] EBITDA = Résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements nettes des reprises et des dotations et reprises de provisions d'exploitation hors actif circulants.

[2] Différence entre l'endettement financier et la trésorerie active

[3] Retraitée de l'impact de 2 995 k€ au 30/06/2024 et de 3 032 k€ au 31/12/2023 (engagements de loyers comptabilisés en «obligations locatives »), dû à la mise en place de la norme IFRS 16 au 01/01/2019