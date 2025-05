NSE GROUPE : NSE annonce le lancement d'une opération de cession d'environ 100 000 actions auto-détenues

Nizerolles, le 14 mai 2025 – 17h45 – NSE (FR0004065639, ALNSE ) , spécialiste dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie destinés notamment à la Défense et l'Aéronautique, annonce son intention de céder environ 100 000 actions auto-détenues, représentant environ 3% de son capital, dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres.

Objectif de l'opération

L'opération a notamment pour objectif d'accroître la liquidité du titre NSE et d'augmenter le flottant d'environ 31% pour le porter d'environ 10% à environ 13% du capital social de la Société.

L'opération, ouverte aux investisseurs institutionnels, permettra d'élargir le capital de la Société à de nouveaux actionnaires institutionnels et aux actionnaires institutionnels existants de renforcer leurs positions s'ils le souhaitent.

L'opération vise également à renforcer les ressources financières de la société afin de soutenir son projet de croissance dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique, tant par croissance organique (développement de nouvelles activités, investissements, gains de productivité) que par croissance externe, dans un contexte actuellement favorable aux opérations de fusion-acquisition.

Pour rappel, dans la mesure où aucune action nouvelle ne sera émise par la Société lors de l'opération, cette dernière n'aura aucun impact dilutif.

Modalités de l'opération

La Société envisage de céder environ 100 000 actions auto-détenues, dans le cadre d'un placement privé par construction accélérée d'un livre d'ordres (« Accelerated Bookbuilding » ou « ABB ») auprès d'investisseurs institutionnels en France et en Europe, qui commencera immédiatement après la publication du présent communiqué et devrait être clôturé au plus tard demain (le 15 mai 2025) avant l'ouverture des marchés d'Euronext Paris.

Avant l'opération, NSE détient 196 047 actions en propre, représentant environ 5,8% de son capital social. Dans le cas d'une cession de 100 000 actions, la Société conserverait environ 3% de son capital social au titre de l'auto-contrôle.

NSE s'est engagé pendant une durée de 90 jours calendaires à compter du règlement-livraison, à ne pas émettre ni céder d'actions autres que celles cédées dans le cadre de l'opération, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Un communiqué de presse sera rendu public après la réalisation de l'opération afin d'en communiquer les résultats et les modalités (prix de cession et nombre d'actions cédées).

Le règlement-livraison des actions est prévu le 19 mai 2025.

Partenaire de l'opération

Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agit en qualité de Seul Coordinateur Global et Teneur de Livre de l'opération.

Prochain communiqué : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2025, 23 juillet 2025 après clôture de la Bourse

Prochaine Assemblée : 24 juin 2025 à 10h30 à Bellerive sur Allier (près de Vichy)

A propos de NSE

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense et de l'Aéronautique Civile. La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (03) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui propose une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 5 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 millions € de CA consolidé, dont 27 % à l'international.

Plus d'informations sur www.nse-groupe.com

Pour toute information : Jérôme Fabre – jfabre@nse-groupe.com

NSE est cotée sur Euronext Growth TM à Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN : FR0004065639