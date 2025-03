NSE GROUPE : Évolution de la gouvernance de NSE

Agnès Estramon, nouvelle Vice-Présidente du Conseil de Surveillance

Jérôme Fabre, nouveau Président du Directoire

Nizerolles, le 24 mars 2025, après séance de cotation.

Le groupe NSE annonce une évolution de sa gouvernance

Changement dans la composition du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission d'Isabelle Carrère et l'a remerciée pour sa contribution à ses travaux depuis un an. Conformément à ses statuts, le Conseil de Surveillance a nommé Agnès Estramon, membre et Vice-Présidente du Conseil à titre provisoire. La ratification de sa nomination sera proposée à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires prévue le 24 juin 2025. Le Conseil de Surveillance est ainsi dorénavant composé de :

Stéphane Mayer, Président ;

Agnès Estramon, Vice-Présidente ;

François Lacoste, représentant de NSE Participations.

Agnès ESTRAMON, forte d'une expérience de quarante ans en tant que commissaire aux comptes et expert-comptable, termine sa carrière qu'elle a passée dans son intégralité chez KPMG. Recrutée en septembre 1983, elle a successivement occupé les fonctions de Directeur Associé à Thiers de 1988 à 2003, puis Partner expertise-comptable PME à Clermont-Ferrand de 2003 à 2006, puis Partner Audit à Clermont jusqu'à fin 2018, et enfin Partner KPMG Clermont coiffant l'ensemble des métiers du cabinet. Elle a signé pour le compte de KPMG les comptes de NSE sur le mandat de commissariat aux comptes de six ans qui s'est terminé au 31 décembre 2017.

Jérôme Fabre, nouveau Président du Directoire

Le Conseil de Surveillance a également désigné Jérôme Fabre comme nouveau membre et Président du Directoire à compter de ce jour. Le Conseil a remercié Alain Rocher d'avoir assuré la Présidence pendant la période d'intérim et a souhaité la bienvenue à Jérôme Fabre.

Jérôme Fabre, 51 ans, ingénieur de formation, a commencé sa carrière au ministère de l'Economie et des Finances, où il était responsable de financements internationaux, puis en poste aux Etats-Unis, avant un passage en cabinet ministériel. Il a ensuite rejoint Eramet, groupe industriel côté à Paris et membre de l'indice SBF120. Après des fonctions en stratégie et business développement à l'international, il a dirigé, pendant 10 ans, plusieurs filiales opérant dans les secteurs de l'aérospatial, de la défense, de l'énergie et des métaux. Il a siégé au comité exécutif du groupe, en tant que directeur général adjoint, pendant plus de 5 ans.

Le Directoire est donc désormais complet et composé de Jérôme Fabre, Président, d'Alain Rocher, Vice-Président Services, et de Laurent Debaret, Directeur Financier. Leur complémentarité, leur travail en équipe et leur connaissance du groupe et de ses marchés permettront d'assurer la poursuite du développement du groupe NSE en conservant son esprit entrepreneurial, dans le respect des engagements auprès des clients, des actionnaires et des tiers, avec le soutien des équipes du groupe NSE.

Prochain communiqué : Résultats 2024, 23/04/2025 après clôture de la Bourse.

Le Groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques de haute technologie.

À vocation internationale, le Groupe NSE intervient principalement dans les secteurs de la Défense, l'Aéronautique Civile, l'Informatique, le Médical et le Ferroviaire.

La société, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Nizerolles (Allier) en Région Auvergne Rhône Alpes, a structuré son organisation autour de deux Business Units à partir de 2024 :

- L'Interconnexion, qui conçoit des produits techniques innovants et fabrique des équipements intégrés pour le compte de grands opérateurs ;

- Les Services, qui proposent une offre globale de Services à Valeur Ajoutée en France et à l'international.

NSE dispose de 8 sites industriels en France et de 7 filiales à l'international. NSE emploie plus de 700 personnes, 450 en France, 250 à l'international. Au 31 décembre 2024, le Groupe a réalisé 103,6 M€ de CA consolidé dont 27 % à l'international.

