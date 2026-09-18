Nscale, entreprise spécialisée dans l'IA dans le cloud et soutenue par Nvidia, annonce une forte hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires d'un analyste et du contexte aux paragraphes 4 à 6 et 10 à 14)

par Arasu Kannagi Basil

Nscale, un fournisseur britannique de services cloud soutenu par le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O , a annoncé vendredi que son chiffre d’affaires avait bondi de 1 252 % au premier semestre 2026, alors que la société cherche à tirer parti de l’engouement des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA.

La société basée à Londres a enregistré une perte nette de 1,02 milliard de dollars pour un chiffre d’affaires de 140,6 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin, contre une perte nette de 368,9 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 10,4 millions de dollars un an plus tôt, selon son dossier d’introduction en bourse.

Cette introduction en bourse devrait tester l’intérêt des investisseurs pour les titres liés aux infrastructures d’IA, après que les appels lancés en début de mois par les directeurs généraux des principaux laboratoires d’IA en faveur d’un ralentissement du développement de cette technologie ont secoué les marchés.

« Les conditions sont suffisamment favorables pour que ces opérations aboutissent, mais on est loin de l'euphorie qui régnait il y a quelques mois », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

« Les acteurs du néocloud semblent mieux résister que les valeurs d’infrastructures d’IA situées plus en amont de la chaîne d’approvisionnement. »

Le fournisseur de cloud Nebius NBIS.O a annoncé cette semaine des hausses de prix , tandis que CoreWeave

CRWV.O a indiqué qu’il continuait à signer des contrats à des prix plus élevés, soulignant la forte demande en capacité de calcul.

Nscale, qui prévoit de vendre de nouvelles actions, vise une introduction en bourse de plusieurs milliards de dollars et une valorisation d’environ 30 milliards de dollars, a rapporté CNBC. La société avait été valorisée à 14,6 milliards de dollars lors d’un tour de table en mars.

Cette semaine, Nscale a accepté de vendre pour 3,1 milliards de dollars d’obligations convertibles à des investisseurs, dont 1 milliard à Nvidia, selon son dossier de dépôt.

PLUS DE 100 MILLIARDS DE DOLLARS DE CHIFFRE D’AFFAIRES CONTRACTUEL

La société fournit des infrastructures , notamment des ressources de calcul, d’alimentation électrique et des centres de données, ainsi que des logiciels destinés à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA. Elle opère dans 14 régions et dispose d’un parc de puissance de plus de 10 gigawatts.

Nscale, qui est en concurrence avec CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O , Crusoe et Lambda, a connu une croissance rapide depuis son lancement, passant de 100 millions de dollars à plus de 103 milliards de dollars de valeur totale des contrats en seulement deux ans et demi.

L’entreprise a remporté d’importants contrats cette année. Le laboratoire d’IA Anthropic a conclu le mois dernier un accord prévoyant une dépense de 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l’IA auprès du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale.

« Malgré quelques gros titres négatifs, ce secteur continue d’attirer des milliards. Il existe encore d’importants goulots d’étranglement dans les infrastructures de calcul et d’alimentation dédiées à l’IA », a déclaré M. Kennedy, ajoutant que la valeur totale des contrats de Nscale, qui dépasse les 100 milliards de dollars, constituait un argument de vente majeur.

Une part importante de son chiffre d’affaires provient toutefois d’un nombre limité de clients. Son plus gros client représentait 52 % de son chiffre d’affaires au premier semestre 2026.

Selon son prospectus, Microsoft et Anthropic devraient devenir des clients majeurs de Nscale à l’avenir.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les chefs de file de l’opération. Nscale prévoit de s’introduire à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "NSCL".