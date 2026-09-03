Nscale annonce un chiffre d'affaires contractuel de 103 milliards de dollars à l'approche d'une éventuelle introduction en bourse, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

Nscale indique aux investisseurs potentiels qu’elle dispose d’un chiffre d’affaires total sous contrat d’environ 103 milliards de dollars, en amont d’une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès ce mois-ci, a rapporté mercredi The Information, citant des documents communiqués aux investisseurs.

Fin août,Reuters avait rapporté qu’Anthropic allait dépenser 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l’IA auprès du campus de centres de données de Nscale situé en Virginie-Occidentale.

* Les contrats de Nscale ont une durée moyenne de 5,7 ans, ce qui implique environ 18 milliards de dollars de chiffre d’affaires contractuel annualisé, selon les documents examinés par The Information.

* Une autre source proche des discussions a précisé que les chiffres de Nscale étaient “indicatifs” et ne constituaient pas de prévisions officielles de chiffre d’affaires, indique l’article.

* Nscale, qui bénéficie du soutien de Nvidia NVDA.O , n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

* La société britannique, fournisseur d’infrastructures cloud, déploiera les nouvelles puces Vera Rubin de Nvidia

NVDA.O pour répondre aux besoins informatiques d’Anthropic dans le cadre de cet accord de 45 milliards de dollars.