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NRx Pharmaceuticals progresse en lançant une unité de santé mentale axée sur la défense
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie NRx Pharmaceuticals NRXP.O augmentent d'environ 2 % à 2,55 $ avant le marché

** La société a lancé NRx Defense Systems pour développer des traitements contre la dépression et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT), un trouble lié à des événements traumatisants, pour les militaires et les premiers intervenants

** L'unité combinera son médicament expérimental NRX-101 avec une stimulation cérébrale non invasive utilisant des impulsions magnétiques

** La société indique que l'objectif est de mettre au point des appareils portables, dotés d'IA, pouvant être utilisés sur le terrain sans personnel médical spécialisé

** L'unité sera dirigée par Dennis McBride, ancien cadre du Pentagone, et s'associe à Zeta Surgical pour la technologie guidée par le cerveau

** La société prévoit de présenter un prototype lors d'une conférence médicale en juin

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~8% depuis le début de l'année

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NRX PHARMA
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