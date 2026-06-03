NRx Pharma plonge après une offre d'actions à forte décote

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de NRx Pharmaceuticals NRXP.O ont chuté de 21 % à 3,65 $ avant l'ouverture, en raison de l'offre secondaire à forte décote.

** La société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements de la dépression, de la douleur chronique et du syndrome de stress post-traumatique annonce une émission d'environ 5,7 millions d'actions à 3,50 $, pour un produit brut de 20 millions de dollars.

** Le prix de l'offre représente une décote de 24,2 % par rapport au dernier cours de l'action mardi.

** NRXP, basée à Wilmington, dans le Delaware, compte environ 36,2 millions d'actions en circulation.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et pour soutenir sa croissance.

** BTIG est le chef de file de l'opération, aux côtés de Lucid Capital Markets.

** À la clôture de mardi, l'action NRXP avait bondi de 117 % ce trimestre.

** Les 5 analystes couvrant le titre lui attribuent tous la note « achat fort » ou « achat »; le cours cible médian est de 45 $, selon les données de LSEG.