 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NRx Pharma plonge après une offre d'actions à forte décote
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 14:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 juin - ** Les actions de NRx Pharmaceuticals NRXP.O ont chuté de 21 % à 3,65 $ avant l'ouverture, en raison de l'offre secondaire à forte décote.

** La société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements de la dépression, de la douleur chronique et du syndrome de stress post-traumatique annonce une émission d'environ 5,7 millions d'actions à 3,50 $, pour un produit brut de 20 millions de dollars.

** Le prix de l'offre représente une décote de 24,2 % par rapport au dernier cours de l'action mardi.

** NRXP, basée à Wilmington, dans le Delaware, compte environ 36,2 millions d'actions en circulation.

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour son fonds de roulement et pour soutenir sa croissance.

** BTIG est le chef de file de l'opération, aux côtés de Lucid Capital Markets.

** À la clôture de mardi, l'action NRXP avait bondi de 117 % ce trimestre.

** Les 5 analystes couvrant le titre lui attribuent tous la note « achat fort » ou « achat »; le cours cible médian est de 45 $, selon les données de LSEG.

Valeurs associées

NRX PHARMA
4,6200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/06/2026 à 14:42:23.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à l’ouverture de la séance, à New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street en baisse, consolide après une série de records
    information fournie par AFP 03.06.2026 15:38 

    La Bourse de New York a ouvert en recul mercredi, reprenant son souffle après avoir volé de records en records lors des dernières semaines, en pleine remontée des prix du pétrole et des taux obligataires. Dans les premiers échanges, le Dow Jones cédait 0,17%, l'indice ... Lire la suite

  • Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques
    Un rallye boursier malgré les troubles géopolitiques
    information fournie par Sycomore AM 03.06.2026 15:37 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Les clients d'un magasin Costco à New York
    Les détaillants américains face à l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les dépenses
    information fournie par Reuters 03.06.2026 15:33 

    par Juveria Tabassum, Neil J Kanatt et Akriti Shah Alors ‌que la guerre en Iran entre dans son quatrième mois, les enseignes de distribution américaines, qui ont jusqu'à ​présent misé sur la résilience des consommateurs, pourraient voir leur marge de manoeuvre ... Lire la suite

  • DBV (Crédit: / DBV Technologies)
    Portzamparc toujours à renforcer sur DBV Technologies
    information fournie par AOF 03.06.2026 15:29 

    (Zonebourse.com) - DBV Technologies bouge peu à la Bourse de Paris ( 0,46%, à 3,064 euros). La société a pourtant annoncé, ce matin, le recrutement du premier participant à une étude clinique de phase 2 pour le patch cutané Viaskin Peanut chez les nourrissons âgés ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
71,9 +13,95%
CAC 40
8 159,57 -0,60%
Pétrole Brent
97,19 +1,30%
SOITEC
159 +3,89%
HAFFNER ENERGY
0,2745 -8,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank